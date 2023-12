Fátima Flórez compartió su primera foto como primera dama

Los looks elegidos de las mujeres que acompañaron a Milei

En medio de la asunción presidencial, Fátima Flórez, quien dijo presente para acompañar a su pareja, compartió en su cuanta de Instagram la primera foto junto a su cuñada, Karina Milei.“Las primeras damas”, escribieron los seguidores que rápidamente la compartieron en X (ex Twitter).Karina Milei, Victoria Villarruel y Fátima Flórez, las mujeres claves del nuevo mandato presidencial, apostaron a looks en tonos off white y sastrería. Karina Milei llevó un traje de lino de la famosa marca Ménage à Trois, de Amelia Saban, en color beige con blusa de seda debajo al tono. La diseñadora ha vestido a Juliana Awada en varias ocasiones, así como también a Valeria Mazza, Andrea Frigerio y otras celebridades.Fátima Flórez, pareja de Javier Milei, eligió a la diseñadora Natalia Antolín para hacerse cargo de su look y la apuesta de moda siguió el lineamiento de las mujeres del poder de Javier Milei: un traje pantalón. El modelo elegido es blanco con detalles de pequeños moños plateados en la solapa. El pantalón es recto, con cintura alta, sin bolsillos. Debajo llevó una remera básica negra (a juego con las sandalias altas de una sola tira) y fiel a su estilo, usó el pelo suelto y lacio.Victoria Villarruel también apostó al total white en su versión más clara con un traje pantalón estilo minimal con saco cerado sin solapa con una escarapela argentina y cinto con detalle bijou con flores. Como complemento, usó un sobre de color beige rectangular. ¿El detalle? En su maquillaje resaltó los ojos con un estilo smockey que sobresalió en las tomas televisivas.