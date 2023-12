Zaira Nara hizo una producción de fotos en topless con pantymedias rojas

De regreso en Buenos Aires, Zaira Nara continúa con la agenda llena y agitada. En las últimas horas, la modelo protagonizó una campaña de moda y compartió algunos adelantos en sus redes sociales, donde reúne casi 7 millones de seguidores.Siempre audaz, la menor de las hermanas Nara posó para las cámaras en topless con unas pantymedias rojo fuego. ¿El resto del look? Completó la apuesta con un par de stilettos al tono con taco aguja y terminación en punta.¿El beauty look? Eligió lucir un make up de alto impacto a base de un megadelineado estilo cat eye en total black que acompañó con máscara de pestañas al tono y sombras en tonalidades oscuras para la zona de los párpados. Sumó también al maquillaje algo de rubor rosado en las mejillas y un labial rojo fuego con acabado mate, en composé con las pantymedias.