La angustia de ex Gran Hermano: "Llegó el día que no quería que llegue nunca"

Daniela Celis fue una de las participantes de la última edición de Gran Hermano. La joven acaparó la atención de público cuando pidió volver a entrar a la casa para vengarse de Thiago Medina. Pero lejos de poder concretar la venganza, la pareja se fortaleció y ahora están por convertirse en padres de gemelos.



Para Daniela no fue fácil por el riesgo que conlleva todo embarazo gemelar. Pero intentó trabajar y hacer todo lo posible para aprovechar el momento de fama tras abandonar el reality.



"Me estaba preparando y dije por qué no compartirles algo que me está pasando con ustedes. Les quería contar que llegó el día que no quería que llegue nunca", comenzó Daniela.



"Esperaba que pasen más los meses para que pueda. No me puedo vestir, no me puedo poner zapatillas, medias, atar los cordones, cortar las uñas de los pies", reveló.



"No puedo hacer nada y es normal, es parte del embarazo. No todo es el mundo mágico, ideal, hay cosas buenas y cosas.. Y llegó el día, te sentís inútil, necesitás ayuda todo el tiempo y tenés que molestar a la gente", cerró.



Daniela se emocionó y cortó el video, pero después siguió contando los inconvenientes que tiene en esta etapa del embarazo, ya con la ansiedad que llegue el día más esperado y poder abrazar a sus gemelas: Aimé y Laia. "Lo corté porque no quería que me vean mal. Es parte de las cosas que estamos pasando, me cuesta un montón vestirme, comprarme ropa. Pero bueno, no todo es malo, hay cosas buenas también".



Un mes atrás, Celis había compartido una producción de fotos de su embarazo y también había contado que ya se le estaba complicando hacer varias cosas: "Las noches se hacen difícil para dormir y los días interminables, me empiezo a agitar cada vez más, me cuesta hasta caminar, la ropa no me entra, cada semana aumento un talle nuevo, ya no sé qué ponerme ni cómo estar.. Luego de la nada sentís algo en la panza y si, sus patadas, esos movimientos que me hacen dar cuenta que todo esto vale la pena y queda poco tiempo para verlxs, para conocernos, para abrazarnos y llenarnos de besos!". (NA)