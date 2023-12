Arjona abrió una polémica con una frase hacia las mujeres: “Podemos ir presos”

El concierto del jueves pasado de Ricardo Arjona en Buenos Aires estuvo marcado no sólo por su música y espectacularidad, sino por una declaración que desató reflexiones y debates.



Durante su actuación en el estadio de Vélez, el cantautor guatemalteco abordó un tema controvertido al expresar su preocupación por el miedo de los hombres a acercarse a las mujeres, temiendo incluso consecuencias legales.



En medio de una noche emocionante y llena de momentos musicales memorables, Arjona sorprendió al público al detenerse para hablar sobre el miedo que sienten algunos hombres al aproximarse a las mujeres, argumentando que este temor radica en la posibilidad de enfrentar repercusiones legales por sus interacciones.



“Hoy hay que tenerle miedo a todo. Voy a confesarles algo que a la mayoría de los hombres nos da vergüenza decir: nos da miedo acercarnos a ustedes, mujeres, porque hasta podemos ir presos. En cambio, si ustedes avanzan en algo no sucede nada, ustedes no tienen problema en decir lo que quieren”, aseguró.



Esta declaración le sirvió para darle lugar a la canción "Desnuda". Y agregó: “Lo único que queremos es acercarnos y portarnos bien”.



El concierto, que marcó el cierre de su exitosa gira Blanco y Negro Tour, se destacó por la música y la entrega característica de Arjona.