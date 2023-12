El cruce entre Julieta Poggio y su ex, Lucca Bardelli

Julieta Poggio fue una de las finalistas de la última edición de Gran Hermano y fue, sin dudas, una de las más queridas por el público y la más convocada para continuar con su carrera en los medios. Participa en la obra "Coqueluche", de José María Muscari, protagoniza campañas publicitarias para varias marcas y fue convocada para formar parte del debate del reality que comenzará nuevamente en pocos días.Si bien el público soñaba con verla en pareja con el campeón del programa, Marcos Ginocchio, ella siempre se mantuvo fiel a su vínculo con su novio, Lucca Bardelli. Pero semanas después de haber salido de la casa, Julieta y Lucca le pusieron punto final a su relación y los fanáticos volvieron a entusiasmarse con la idea de los dos ex GH juntos."Me hacen mucho esta pregunta y siempre la evito. Pero la posta es que no, no quedó todo bien, al contrario. Me enteré cosas de parte de ella de cuando estábamos en la relación que hizo. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque sé que siempre hice las cosas bien, por lo menos de mi parte", declaró el ex novio de Julieta.Bardelli no dio demasiados detalles y no dejó en claro si se refiere a alguna situación entre su ex y Marcos. Unos meses atrás, el joven había hablado cuando Ginocchio lo mencionó durante su visita al programa PH: “Escuché que me nombró Marcos en la televisión el otro día, no sé por qué y se lo diría a Juli, no entiendo por qué cuando le nombran a mí y esas cosas como que no me muestren o el innombrable, a mí Marcos me nombró y no me pareció desubicado, nombró al ex y lo vi como normal por parte del chabón”.Pero sí le habían molestado las palabras de Julieta: "Se hizo más incómodo por la reacción de ella y me pareció al pedo, no hice nada malo yo, me pareció forzado, no sé por qué le pasa eso a Juli, siento que ella lo tiene como un peso. Me doy cuenta como que ella me quiere lejos y le quedó la escena de los haters, no me siento zarpado yo, hice las cosas bien y no quieren que le hablen de mí”.Si bien había asegurado que ya soltó la relación, aún sigue mencionándola: “No hice nada para que sea tan así pero si lo vive así está bien, a mí no me lastima ya que se hable de nuevas relaciones de ella, yo cuando suelto, suelto del todo. En mi algoritmo no veo nada de ella ni de Gran Hermano, si quiere estar con alguien va a estar y no hay ninguna limitación”.Julieta recogió el guante y, enterada de las declaraciones de su expareja, le respondió, de manera sugerente, a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.“Dejen de mandarme cosas, porque si yo hablara...”, disparó la actriz de Coqueluche, junto a un emoji con los ojitos para arriba, en señal de cansancio.