Pampita y Julieta Nair Calvo marcan tendencia con sus bikinis desde Miami

Sin dudas, una de las últimas tendencias de la temporada son las bikinis y las famosas amantes de la moda lo saben muy bien. En sus redes sociales, Pampita y Julieta Nair Calvo compartieron una serie de imágenes luciendo este hit fashionista cada cual con su estilo y fueron furor entre sus fans.La modelo, conductora y empresaria, arrasó en su perfil de Instagram con un look de alto verano que dejó a todos sus followers impactados. Sorprendió desde la playa con una microbikini total black de morley.¿Los detalles del look? Se trata de una dupla de corpiño triangular y bombacha colaless cavada con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño. Ambas piezas están confeccionadas en morley y cuentan con detalles de arandelas plateadas circulares. Este detalle es un hit desde la temporada pasada y sigue vigente en el 2024.Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo y siempre atenta a los detalles, la mamá de Anita García Moritán sumó a la apuesta playera un sombrero de mimbre negro con detalle metálico plateado y un par de lentes de sol total black XXL con vidrio superopaco. Todo es de sus colecciones cápsula.Después de disfrutar de unas relajadas vacaciones familiares en Punta Cana, Julieta Nair Calvo viajó hacia Miami y deslumbró en sus redes sociales con la microbikini más trendy del momento. La actriz posó en sus historias de Instagram con un traje de baño de dos piezas de algodón en color beige.¿Los detalles del conjunto? El corpiño es rectangular, al mejor estilo crop top deportivo, y tiene vivos blancos como detalle. La bombacha, en tanto, es tiro alta, vintage y con moldería de colaless.Completó el look de alto verano con un par de lentes de sol rectangulares en total black con vidrio superopaco. En su brazo izquierdo, además, llevó atada una colita con un pañuelo floreado incluido.Cada una con su estilo y su bikini, Pampita y Julieta Nair Calvo marcan tendencia.