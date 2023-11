Cuti Romero debutó como modelo para una revista inglesa

La revista SMW suele elegir referentes de distinto ámbitos para ofrecerles la portada de la revista. Esta vez, la publicación convocó a Cuti Romero, jugador de la Selección argentina, campeón del último Mundial de Fútbol y pieza fundamental en la defensa del Tottenham Hotspur F. C. de la Premier League.El futbolista cordobés, de 25 años, posó con varios looks, con prendas de lujo y joyas, en una producción realizada en la Maddox Gallery, un reconocido espacio de arte moderno y contemporáneo internacional.La revista presentó al Cuti como “un artista nacido del triunfo, el trabajo duro y la resiliencia” y las fotos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Varios de sus compañeros de la Selección lo elogiaron. "Como no vamos a comenta algo después de esta foto, animal", le dedicó Paulo Dybala, mientras que Nahuel Molina le preguntó a Lisandro Martínez si se lo imaginaba en esa faceta de modelo. Gerónimo Rulli opinó que "es un montón".La publicación se promociona como “un magazine de lujo, exclusivo para el deporte y el entretenimiento”, que mes a mes elige a una figura. Ya pasaron David Beckham, Lionel Messi y Leandro Paredes, entre otros.Cristian Romero se convirtió en el tercer argentino elegido por esta publicación inglesa. “Un artista nacido del triunfo, las dificultades y la resistencia. Presentamos a Cristian Romero como la nueva estrella de la portada de SWM, capturado en la potencia internacional del arte moderno y contemporáneo de Maddox Gallery”, lo describieron.