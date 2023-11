Murió el ex representante de modelos, Ricardo Piñeiro a los 68 años

A los 68 años murió Ricardo Piñeiro, el prestigioso ex representante de modelos que había sufrido un ACV y por el que se encontraba internado en estado reservado con una insuficiencia respiratoria y renal e hipotensión arterial.

La triste noticia la dio a conocer este miércoles al mediodía la modelo y amiga Fernanda Villaverde. El empresario permaneció dos días internado en el Sanatorio Otamendi.



Lo ocurrido a Piñeiro trascendió el lunes por la mañana cuando fuentes policiales le informaron a Noticias Argentinas que un amigo suyo llamó al 911 y advirtió que él no le contestaba los llamados a su puerta.

De esta manera, personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad se trasladó hasta Las Heras al 1600 y tras franquear el acceso al departamento encontraron al empresario con bajos signos vitales.



Allí se solicitó la asistencia del SAME y Ricardo fue trasladado hasta el hospital Fernández para luego ser derivado al Sanatorio Otamendi.

Desde un comienzo los médicos informaron que su estado era delicado por lo que estaba internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.



Una de las modelos más conocidas del país, Paula Chaves, habló sobre su amigo: “La verdad que no tengo mucho para decir. Lo quiero mucho a Ricardo, fue una persona muy importante en mi vida”.

“Puedo decir que fue mi ‘descubridor’ de alguna forma, no nos hablábamos todos los días pero siempre teníamos algún encuentro. Así que esta situación es bastante triste”, expresó.