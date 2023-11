Yanina Latorre reveló qué le dijo pampita tras compararla con su hija Lola

En un dramático vivo de Instagram, la panelista de LAM aseguró que la modelo envidiaba a su hija por ser lo "que ella siempre quiso ser".



"Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno. . . Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. . . ", comenzó Latorre haciendo referencia a la jurado del Bailando que le habría dado un mal puntaje a Lola y añadió: "Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, ser top. Lo logró, pero le costó. Lola ya nació fina de nacimiento. . .".



Tras este comentario, las redes sociales se enfurecieron y Latorre dio explicaciones en LAM.



"Dije que me llamaba la atención de Pampita porque hizo llorar a Lola. Me dio bronca. No es una crítica, dije que es divina, que logró todo lo que quería, pero Lola es una aspiracional de la mujer que a ella le gusta. Eso es lo que pienso", aseguró tras ser criticada por sus propios colegas, Ángel De Brito y Fernanda Iglesias.



Luego de este polémico episodio, la esposa de Diego Latorre aclaró que Pampita le envió un audio para hablar de este tema.



"Hoy me habló cagada de la risa, sino ella sale como una moto y te mata. Me mandó un audio cagado de la risa. No le importa", sostuvo la panelista.



Además, reveló que le dijo la modelo. "Me dice `entendí perfectamente lo que dijiste, es tu hija y me parece bárbaro todo lo que dijiste`", contó y desafió a quienes la criticaron: "Me felicitó. Los cagué a todos".

