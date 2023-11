El escándalo familiar que enfrenta Brad Pitt suma un nuevo capítulo

El escándalo familiar que enfrenta Brad Pitt tras su divorcio con Angelina Jolie suma un nuevo capítulo. Pax, el hijo adoptivo de los actores, lanzó un profundo descargo en sus redes sociales donde tildó a su padre como "un ser humano horrible" que les "hizo vivir un infierno".



"¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial!", comenzó Pax Jolie-Pitt en sus historias de Instagram.



"No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia", continuó.



Además, el joven de 19 declaró que el actor le habría hecho mucho daño a la familia.



"Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho de la vida de mis seres queridos un infierno constante", sostuvo.



Y cerró: "Podrás decirte, y decirle al mundo, lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día".



Durante su matrimonio, Brad Pitt y Angelina Jolie fueron padres de 6 niños, de los cuales tres de ellos fueron adoptados.



Los actores son padres de Shiloh (17), los mellizos Knox y Vivienne (15), sus hijos biológicos, y Maddox (22), Zahara (18) y Pax (19).



Luego de la separación, los adolescentes decidieron quedarse con su madre y la relación con su padre no habría terminado de la mejor forma debido a los problemas con el alcohol del actor.



Zahara, uno de los frutos de su matrimonio, comenzó la universidad este último año y sorprendió a sus compañeros al presentarse como Zahara Jolie. La joven omitió utilizar el apellido de su padre.



La reacción de Brad Pitt tras el descargo de su hijo Pax



Desde su divorcio con Angelina Jolie, el actor no dio declaraciones sobre la relación con sus hijos.



Sin embargo, fuentes cercanas a Pitt dieron testimonio a medios internacionales y culparon a la actriz del comportamiento de los jóvenes.



"Brad tiene un gran respeto por todos sus hijos y es deprimente ver cómo se arrastra esto. Es frustrante ver a Brad pintado como una especie de ‘mala persona’ cuando está lejos de la verdad. Opta por guardar un silencio digno y eso lo dice todo", habría confesado un amigo del actor.



Por otra parte, gente cercana al actor culpó de lleno a Jolie por utilizar a sus hijos.



"Es lamentable que la gente siga tratando de meter a los niños en todo esto. Han sido siete largos años y es lamentable que la gente saque a relucir innecesariamente asuntos de un pasado tan lejano y no tenga en cuenta el impacto que tiene en toda la familia", reveló. (NA)