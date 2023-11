La desilusión de Silvia Süller: “Encontré a mi marido con el portero”

Silvia Süller recordó su matrimonio con el empresario Jorge Miraglia cuando era más joven y reveló que tuvo que separarse a dos años de haberse casado por haberlo encontrado con el encargado de su edificio."Mis papás eran bastante severos, entonces yo quería casarme e irme. Pero me casé mal, era bisexual, drogadicto y alcohólico. No estaba enamorada", confesó la mediática, que no se habla con sus hermanos y está en guerra con ellos por el dinero de sus padres.

Siguió explicando cómo fue el desenlace de este matrimonio cuando tenía solo 20 años: "Me quería ir de casa, y un día llegué y lo encontré con el portero, Miguel Ángel. En ese momento no podías irte porque era abandono de hogar, en vez de cambiar la cerradura y que él quede afuera, me fui yo y perdí todos los derechos”.“Me denunció (por abandono de hogar). Era empresario, tenía dinero. Cuando firmé la separación quedó un renglón mísero, y ahí me pusieron que yo no quería nada. Tenía 20 años”, se lamentó Süller durante el programa “A la tarde”.Tras esta ruptura, Silvia comenzó su carrera en los medios. Tuvo a su hija Marilyn, de 32 años, con Miguel Ángel Zulli, y después conoció al conductor Silvio Soldán, con quien tuvo a su hijo Christian, de 28.La mediática aseguró que Silvio Soldán también la dejó en la calle: "De Soldán prefiero no recordar nada. Después de 7 años y 1 hijo, no podés dejar a alguien en la calle".