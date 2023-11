De Pampita a Zaira Nara, las microbikinis blancas son furor en la temporada 2024

Zaira Nara deslumbró con su look desde Tailandia

Sin dudas, las microbikinis blancas son el nuevo hit fashionista de la temporada de verano y las famosas argentinas lo saben muy bien. Zaira Nara, Pampita, Marta Fort y Flor Vigna son algunas de las celebridades que se sumaron a esta tendencia que planea escalar cada vez más en los próximos meses.Fanática del verano como ninguna, Zaira Nara viajó a Tailandia y arrancó la temporada de calor con un look supercanchero plagado de glamour y audacia. A orillas del mar, la modelo y hermana de Wanda Nara se lució con una microbikini off white que se llevó todos los halagos de sus casi 7 millones de seguidores de Instagram.¿Los detalles de la apuesta? Se trata de un traje de baño de dos piezas en blanco. El corpiño es triangular y cuenta con bordados de mostacillas y brillos plateados en forma de hoja. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless y tiro alto.Fiel a su estilo, eligió no sumar ni una sola gota de make up a su beauty look y se mostró supercasual con un peinado de pelo suelto y al viento.Siempre al tanto de las últimas tendencias, la influencer se filmó bailando un challenge al ritmo de una canción de Emilia Mernes y fue furor en la aplicación de fotos. Para el clip, se lució con una microbikini blanca y un pantalón rosa chicle.¿Los detalles? Para la pieza superior, eligió un corpiño tipo triangulito en off white tejido, una de las últimas tendencias del momento. Para la parte inferior, en tanto, optó por llevar un pantalón rosa chicle tipo parachute.Semanas atrás, la rubia compartió una serie de fotos en su feed de Instagram y dejó en claro cuál es la tendencia que se viene con todo para el verano 2024. Canchera como ella sola, posó para la cámara desde Miami con una microbikini joya en off white.¿Los detalles? Se lució con un traje de baño de dos piezas con corpiño triangular con detalles de breteles y tiras doradas y arandelas en color oro con apliques de strass y bombacha colaless ultracavada con cadenas de metal doradas.Al igual que Zaira Nara, Pampita se lució con la misma microbikini con bordados en sus redes sociales. En el marco de una producción de moda para una firma local, se lució con un traje de baño de dos piezas en off white con bordados en tonos oscuros. ¿Los detalles? Se trata de un diseño diminuto con corpiño triangular con apliques de mostacillas y brillos y bombacha lisa muy clásica.En otra de las imágenes, además, se mostró con un pareo tipo minifalda de látex en gris oscuro anudado a la cadera y fue furor.