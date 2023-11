Romina Malaspina lució un catsuit ajustadísimo

Romina Malaspina es una de las it girls argentinas más activas en Instagram, plataforma que usa para mantener el contacto con sus seguidores y compartir su día a día. En las últimas horas, la DJ se lució con un audaz catsuit total black ajustadísimo al cuerpo con escote extremo con cierre y mangas largas.Para el calzado, eligió un par de zapatillas deportivas off white y sumó un par de medias al tono. Por supuesto, el outfit no estuvo completo sin los complementos: lució una cartera tipo baguette firmada por Louis Vuitton en tonalidades nude y un par de aros metálicos plateados tipo argolla.¿El beauty look? Fiel a su estilo, la influencer llevó un make up de alto impacto a base de un delineado extremo estilo cat eye en total black que acompañó con máscara de pestañas haciendo juego y sombras en tonalidades rosadas para la zona de los párpados.Sumó también al maquillaje algo de rubor rosado en las mejillas, contouring para la zona de los pómulos, iluminadores en ciertas partes de la cara y un labial rosado con acabado mate. Finalmente, coronó el estilismo con un hairstyle muy canchero y sensual de pelo suelto con raya al medio y ondas bien definidas.En tan solo cuestión de horas, el posteo se llenó de “Me gusta” y cometarios por parte de los usuarios de la aplicación de fotos, que no dudaron en dejarle todo tipo de mensajes con halagos y elogios. La Joaqui, en tanto, también quiso dejar su huella en la publicación y le escribió: “Sos perfecta”, seguido de un emoji con carita enamorada y un corazón rojo fuego.