El rebusque de Cami Homs: vende su ropa usada en una feria americana

En las últimas horas, Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul, decidió deshacerse de algunas prendas y se embarcó en un nuevo emprendimiento: venderá su ropa en una feria americana.La modelo utilizó su cuenta de Instagram para promocionar el evento especial que se realizará, el próximo sábado, en Puerto Madero."Nuestra primera feria vintage y colección actual en conjunto”, se pudo leer en el posteo que la actual participante de Bailando 2023 (América, lunes a viernes a las 21.45) compartió a través de Instagram Stories.La ex de Rodri de Paul, con quien tuvo a sus hijos Francesca y Bautista, puso una cuenta regresiva en sus redes vaticinando lo que será un gran encuentro para quienes están interesados en adquirir prendas que ella utilizó en el pasado."Te invitamos a Vintage room by Cami Homs & Boho", escribió la modelo, entusiasmada por este proyecto personal.Además, en sus historias, Homs dio un adelanto de las prendas que estarán a la venta, con los precios, el día y la dirección de donde será la feria americana.La modelo también le contó a sus seguidores e interesados en participar de este evento las tallas de las prendas que estarán exhibidas, así como también a partir de que valor rondan los precios. “Yo calzo 39, como para que sepan. Los precios van a ir desde los 5 mil”, aseguró.Entre las prendas que estarán a la venta, Camila, quien estará atendiendo personalmente a los clientes, destacó que habrá zapatos, carteras, remeras, camperas, pantalones y también una variedad de accesorios.También aclaró que, si bien todas las prendas son de ella, habrá talles para diferentes tipos de cuerpos. “Muchas cosas son oversize”, adelantó la modelo, expectante por su nuevo emprendimiento.