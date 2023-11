Descubren el vínculo entre las fiestas de la Selección y el lanzamiento de GH

Jorgelina Cardoso contó qué hizo Ángel Di María cuando lo acusaron de infiel

, cerró filas alrededor de su familia y lo defendió frente a lasque lo señalan a él y a otros jugadores de la Selección. Desde Twitter, se difundieron en las últimas horas supuestas invitaciones que recibieron varias modelos para asistir a fiestas privadas por contratación, pero, hasta el momento, no trascendieron otras pruebas.Este viernes, enla periodista Paula Varela publicó varias capturas de la rosarina con fecha de septiembre de este año. Allí, una seguidora, cuya identidad no fue revelada, le advirtió a la botinera sobre una gran movida de prensa que insólitamente une a varios futbolistas con el reality Gran Hermano:Este denunciante, que aseguró moverse dentro del ambiente artístico, descubrió la estrategia y decidió contársela a Jorgelina, por un mero gesto de afinidad. También reveló quién está detrás de la estrategia que beneficiaría a todas las partes, excepto a los deportistas y cómo se trazó el cuestionable acuerdo.se lee en el chat.Siendo así, este hecho explicaría la actitud de confianza plena que la botinera mostró desde que el escándalo llegó a ser de conocimiento público. No obstante, dejó muy claro cómo resultarían las cosas para Di María si llega a serle infiel: “Si fuera así el Fideo estaría colgado de las bolas en el Monumental”.Jorgelina Cardoso se cansó de los rumores que comenzaron a circular en Twitter esta semana, a partir de las declaraciones de un grupo de modelos sobre las fiestas privadas organizadas por los jugadores de la Selección, y decidió salir a aclarar la situación. En primera instancia, la esposa de Ángel Di María habló con una seguidora por Instagram y, escribió.Tras el ida y vuelta con esta usuaria, Estefi Berardi se puso en contacto con Jorgelina Cardoso para corroborar la veracidad de la noticia. La panelista depudo confirmar que el intercambio existió realmente, pero que los mensajes fueron enviados con un tono irónico., expresó.Horas más tarde, la esposa de Ángel Di María se comunicó con Paula Varela y dio a conocer la reacción que tuvo el delantero argentino cuando leyó los rumores. Al aire dela periodista compartió la conversación que tuvo con Jorgelina Cardoso por WhatsApp.“Con Ángel nos estamos cag... de risa de todo esto”, comenzó, descartando cualquier versión sobre una crisis en la pareja a raíz del escándalo. “Somos una familia preciosa y con una base muy sólida y que vengan de a uno, que como llegan se van. En nuestra familia no hay lugar para la basura que emanan las personas infelices”, agregó.