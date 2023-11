La China Suárez y Marcos Ginocchio se mostraron juntos en México

Ambos, luego de haber forjado una amistad en Buenos Aires durante varias salidas nocturnas este año, comparten también la representación de la agencia Multitalent.



La actriz, entusiasmada, compartió en sus redes sociales, específicamente en una historia de Instagram, su llegada a la Ciudad de México para asistir al festival de reggaetón más grande de América, tal como ella misma detallara. Expresó entonces su emoción y ansias por disfrutar del evento.



Durante su estancia en dicho país, la China no dudó en compartir varios momentos de su viaje con sus seguidores. Uno de estos fue una cena donde Marcos Ginocchio experimentó por primera vez el sabor de la trufa, un ingrediente de alta gastronomía, y su reacción no fue precisamente de agrado.



La actriz también permitió a sus seguidores echar un vistazo a su experiencia culinaria en el restaurante local, donde destacó una degustación de queso que les sirvieron. Ella, con un sentido del humor evidente, mostró un pequeño trozo de queso en su plato, provocando risas. Posteriormente, describió su elección para la cena, una pizza con trufa, destacando el elevado costo de este ingrediente. Al ofrecerle a Ginocchio probar la trufa, la comparó con el ajo, pero de un sabor más intenso. Sin embargo, la reacción del Primo fue de desaprobación, calificándola como “muy floja”.



China Suárez y Marcos Ginocchio son solo dos de las muchas celebridades que serán de la partida en el festival en México, donde también se espera la presencia de otros famosos como María Becerra y La Joaqui, sumándose al esplendor del mega evento.



Pese a estar alejado de las cámaras, los seguidores continúan apoyándolo a Marcos en cada paso dado, y prueba de ello fue la última entrega de los Breaktudo Awards, que tuvo lugar en Brasil los últimos días, en el que quedó demostrado que su popularidad no sólo se limita al ámbito local, sino que ya traspasa las fronteras.



El exparticipante de la casa más famosa del país se encontraba nominado en las categorías Mejor reality star y Crush internacional, y resultó ganador en ambas. Además, a través de un video, el joven dejó un mensaje de agradecimiento tanto a los organizadores como a quienes votaron para que logre alzarse con ambos premios.



“Hola, gente, ¿cómo están? Quería hacer este video para agradecerles enormemente a todos los que estuvieron apoyándome en estos premios. Quiero decirles que estoy muy feliz de que estén siempre apoyándome y siguiéndome en cada paso que doy. Decirles que los quiero muchísimo y gracias por todo. Por su tiempo, por su dedicación, por su amor, por sus mensajes, por todo, y agradecerles también a los premios por la nominación, y les mando un saludo muy grande a todos”, expresó el exhermanito al subir a recibir la estatuilla.



Los Breaktudo Awards son uno de los premios más importantes en Brasil en lo que corresponde a cultura joven, donde los usuarios de redes sociales son los encargados de votar por su favorito. Para dar una idea de lo masificado de esta elección, es de destacar que, por ejemplo, en el año 2020 fueron más de 94 millones los votos recibidos en las distintas categorías.



Los primeros días de este mes, Marcos abandonó la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales, según él mismo documentó en sus redes sociales. Allí pueden verse diversas imágenes que retratan distintas etapas de su viaje: desde la preparación del equipaje hasta la llegada a un hotel. Pero más allá de estas cuestiones, lo que capturó la atención de sus seguidores fue el destino: Finlandia, una nación por la que nadie hubiera apostado.



En charla exclusiva con Teleshow, Paul García Navarro, presidente de la agencia Multitalent junto con su hermano Willy, detalló: “Al tener nosotros relaciones con todas las marcas internacionales, se les presentó Marcos Ginocchio y fue convocado para una acción a nivel mundial de la marca en Finlandia, para participar de un evento muy especial donde se convocaron influencers de todo el mundo y él como único influencer argentino”.



La intención del viaje era que participe de la experiencia de Navidad: “Se encuentra en estos momentos en la villa donde se graba toda la villa de Papá Noel. Allí podrán ver todos los influencers del mundo el nuevo comercial que se lanzará para la próxima festividad”. Además, dejó en claro las condiciones: “Ningún influencer participa del comercial, solo fueron convocados para que participen de la experiencia de ser parte de la villa de Papá Noel”.