El actor y ex galán Aldo Pastur murió este viernes a los 74 años. La noticia fue confirmada esta mañana por la Asociación Argentina de Actores en sus redes sociales, que envió sus condolencias a sus seres queridos y destacó que el artista llevó adelante una "prestigiosa e ininterrumpida trayectoria en cine, teatro y televisión".Casi de casualidad, Aldo Pastur había arrancado su carrera en el rol de asistente de producción y dirección en cine la película La Mary, protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón.Con La parte del león, escrita y dirigida por Adolfo Aristarain, hizo su primera aparición ante las cámaras.Hace poco, en una entrevista con Clarín, dijo que siempre se ganó la vida como actor. "Últimamente hice una película, Diente de león, que supongo se estrenará este año. Está guionada por el mismo de la serie El amor después del amor", anunció el pasado mes de julio.Su nombre quedó como un recuerdo para mucha gente por su trabajo en la tele, donde hizo de galán recio. "Y sí, a las telenovelas de los ’80 no hay con qué darles. Y también me recuerdan por culpa de Cris Morena. Eso sí, trabajando con ella salí un poco del radar adulto".Más recientemente actuó en "Malparida", "Casi Ángeles", "Padre coraje", "Rebelde Way" y "Verano del 98".Debutó en teatro con "Los indios" en el Teatro Payró, en 1976. A lo largo de su carrera trabajó en títulos como "Casa Valentina", "Cita a ciegas", "Israfel" y "La decisión", entre muchas otras.Su trabajo en cine incluye actuaciones en "Tiempo de revancha", "Últimos días de la víctima", "Flores robadas en los jardines de Quilmes" e "Historias de cronopios y de famas".