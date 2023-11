Lo más preciado qué debió dejar Emilia Mernes para sumarse a Rombai

La entrerriana Emilia Mernes, es una de las cantantes argentinas del momento en todo el mundo y mucho se lo debe a la oportunidad que le dio Fer Vázquez en 2016, cuando se sumó a Rombai.El cantante uruguayo entrevistó a Emilia cuando. Le fue tan bien que ese mismo día la confirmaron como integrante.Como todo empleo, no todo fue como esperaba y a la actual novia de Duki le pusieron una condición a cumplir si su objetivo era convertirse en la cantante de Rombai y ella, con el sueño de comenzar su carrera con solo 20 años aceptó.“Subí un cover a Instagram y me llamaron para hacer una prueba.en una entrevista, donde también se acordó de lo que paso junto a Fer Vázquez que terminó siendo su novio.En la misma entrevista la entrerriana que hoy es una estrella a los 27 años, contó cómo fue su relación con el creador de la banda que la hizo conocida: “. Me sacaron de la banda y cuando junté algo de plata empecé a trabajar en mi música”, concluyó Emilia.Tras abandonar Rombai en 2018, cuando se lanzó como solista, a Emilia la reemplazaron con Megamy Bowles y Valeria Emiliani, dos artistas internacionales. Al poco tiempo. Fuente: (Los Andes)