Nazarena Vélez contó que su hijo se comunica con el papá fallecido

Nazarena Vélez le brindó una entrevista a la revista Pronto y sorprendió al compartir un crudo relato de su intimidad al hablar sobre la conexión que su hijo Thiago, de 13 años, mantiene a nivel espiritual con su papá, Fabián Rodríguez, quien se quitó la vida en marzo de 2014."Lo del padre es un tema para él, por supuesto. Y mucho más ahora que entiende todo a la perfección, a diferencia de cuando era más chiquito. Lo lleva muy bien", comenzó diciendo la actriz y ex vedette.A su vez, destacó qué hay momentos en que su hijo tiene charlas con su padre cuando va a visitarlo al cementerio: "Vamos cuando él me lo pide". Y reveló: "Es re necesario y para el Día del Padre fue. Incluso me pide estar un rato ahí solo, entonces yo me voy a dar una vuelta por el cementerio y lo dejo a él hablando con su papá".Orgullosa del crecimiento que tuvo y cómo lo acompañó durante su niñez sin la presencia de su papá, Nazarena advirtió: "Thiago es un nene muy inteligente y feliz, gracias a Dios. Le sobra amor porque aparte él es amoroso. Como todo chico que perdió a su papá siendo chico, tiene esa ausencia, pero mucho amor alrededor”.Aunque luego reconoció que no fue fácil transitar todo ese proceso doloroso: "En un momento, me sentía una pobre mina. Vivía como una pobre mina. La muerte de mi hermana, yo estando embarazada de Thiago y de la manera horrible en la que una nena de 21 años perdió la vida en un segundo en un accidente de tránsito, se sumó a que después pasó lo de Fabi y de la forma en la que Fabi también se fue, entonces fue demasiado para mi cabeza y mi alma”."Hoy, gracias a Dios, pude salir de ese dolor y de ese lugar que me ponía en una vida triste. Durante mucho tiempo tuve una vida muy triste. Me sentía triste hasta que empecé a ver en vez de lo que me faltaba, lo que tenía", agregó.Y subrayó: "Es maravilloso y hermoso todo lo que tengo. Tres hijos que me aman y a los que amo, tenemos todos salud, una vida construida hermosa y encima hace cuatro años y medio apareció Santi, mi pareja, que es soñado”.Por último, la productora teatral hizo un repaso de los obstáculos que tuvo que sortear en la vida y cómo fue madurando al trabajar su resiliencia. "Tuve que pasar un proceso muy grande de duelo y de entender que no me pasa a mí solamente sino a mucha otra gente", reconoció."Tal vez lo mío fue muy duro, expuesto y doloroso, y a eso se sumó que me quedé en la calle después de haber laburado sin parar desde los 14 años. Fue todo fuerte pero salí. Se ve que tengo mucha fuerza”, sentenció, con orgullo.