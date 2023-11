Marina Calabró dio a conocer el motivo por el que rechazó ser la vocera de Milei

Espectáculos Marina Calabró rechazó ser la vocera presidencial de Javier Milei

Marina Calabró dio a conocer el motivo por el que rechazó ser la vocera presidencial de Javier Milei. La propuesta la había recibido luego de que este domingo el líder de La Libertad Avanza se impusiera en el balotaje ante Sergio Massa.Según explicó este martes en un móvil para Poco correctos (eltrece), actualmente prefiere dedicarse de lleno a su labor como comunicadora de noticias. “Esta es mi vida, soy periodista y acá me van a encontrar. Acá estoy, y estoy bien”, expresó ella en la nota.Incluso, Marina dio otra nota para LAM (América) a la salida de su programa en radio Mitre. “Mi idea es en 2024 seguir haciendo lo que hago porque estoy feliz haciendo lo que hago y porque estoy tratando de construir esta carrera como presentadora de noticias”, insistió, convencida de sus proyectos a futuro.Si bien ya había dejado en claro el motivo por el que no quiso ser vocera de Milei, Calabró sumó otra explicación relacionada al tema. “Asumir otro tipo de desafíos implica un compromiso, imponer el cuerpo y mentalizarse a un cambio de vida para el que probablemente no esté preparada”, expresó ella.