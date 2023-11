Crecen los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul decidieron finalizar su relación hace 3 meses con un comunicado en redes sociales. Sin embargo, declaraciones del futbolista tras finalizar el partido de Argentina en Brasil hicieron crecer los rumores de reconciliación con la cantante.



“Quiero agradecerle a esa persona que la quiero mucho. Espero que haya visto el partido y esto también es para esa persona”, declaró el futbolista argentino a la prensa.



Esta dedicatoria hizo crecer las especulaciones que ya hace algunas semanas venían circulando. Además de este mensaje, otros detalles se suman a las posibilidades de que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel hayan retomado su relación.



Hace una semana, tanto Tini como Rodrigo sorprendieron al realizarse el mismo cambio de look. Al principio el futbolista compartió una foto desde su auto con el pelo completamente rubio platinado luego de un partido del Atlético de Madrid, donde él juega.



A las pocas horas, la cantante también publicó una foto en su auto con el mismo cambio de look: rubio platinado. Esta similitud despertó los rumores de que ambos estarían anunciando su regreso de esta forma. Estefi Berardi reveló que habló con el estilista de Tini y este le aseguró que solo le realizó un cambio de look a la cantante.



Por otra parte, Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo, dio detalles sobre la pareja. “A mí lo que me cuenta el entorno es que Rodrigo nunca ha estado tan feliz como con Tini, que es el gran amor de su vida. Y que si fuera por él, estaría encantado de que se retome otra vez la relación”, explicó el periodista.



Además, reveló que ambos decidieron cortar por la exposición que tenían, entre otros motivos. “Uno de los motivos de ruptura de esa pareja fue la exposición mediática que tomó tras la separación de De Paul con Camila y las críticas que recibió Tini en medio de un problema de salud que ella misma confirmó públicamente y no la estaba pasando bien”, explicó y añadió: “Otro problema fue que se venían poco por la carrera de ambos”. (NA)