Carlos Perciavalle apuesta una vez más al amor: se casa con su manager

Carlos Perciavalle apuesta una vez más al amor. El artista se casará con su gran amigo y confidente, Jimmy Castilhos, quien a su vez es ahora su representante. Produjo varios de sus espectáculos y se muestra muy cerca de Perciavalle en varias de sus publicaciones en redes sociales."Estoy más feliz que lo que nunca me imaginé que podía estar, estoy entusiasmado, con ganas de hacer cosas", afirmó Perciavalle en una entrevista que realizó en las últimas horas.

“Tengo una reconocida carrera como actor de teatro y TV, productor de espectáculos, conductor de TV, eventos de interés general y comunicador que me permite proyectarme y crecer sin límites. Soy un agradecido por vivir mi sueño”, dice el perfil de LinkedIn de Castilhos.Según anunciaron en el programa A la tarde, los padrinos de la boda serán Elina y Eduardo Costantini y la idea es que sea lo antes posible en Punta del Este, donde ambos residen.

“Jimmy y Carlos se conocen hace veintitantos años, él es su productor, su amigo, su manager y después de tantos años, parece que en este último tiempo comenzó esa admiración, esa pasión, empezó la cosa a subir de tono. Y yo encontraba alguna cosa extraña, pero no sé por qué hasta que el viernes Carlos me tiró un dato y yo le pregunté si me estaba hablando en serio. Y ahora me dice que confirmemos”, explicó el cronista desde Uruguay.Por otro lado, Perciavalle se refirió a la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de la Argentina ya que él fue el celestino entre el político y Fátima Florez. “Por paliza, yo lo sabía, no lo quería decir, pero sabía que iba a ser por paliza, y así fue. Dale un enorme abrazo a Javier y para vos también, toda la felicidad del mundo, mi vida”, opinó.