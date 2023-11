Marina Calabró rechazó ser la vocera presidencial de Javier Milei

Marina Calabró fue convocada por La Libertad Avanza para ser la vocera presidencial de Javier Milei cuando asuma su cargo como Presidente de los argentinos, a partir del próximo 10 de diciembre. Sin embargo, la periodista rechazó la propuesta y decidió continuar con su tarea en radio y televisión.



Sin explicar de qué estaba hablando, Jorge Lanata le preguntó a su compañera de Lanata sin Filtro "¿Vas a agarrar?". Pero Marina con su respuesta dio a entender que no estaba dispuesta a ocupar el lugar que hoy tiene Gabriela Cerruti. “Lanata, yo sé que la intención es liberarse de mí. Usted va a tener que seguir aguantando. La vida es así. A veces se gana y a veces se pierde”, respondió Calabró, entre risas.



“No agarra entonces. ¿Sabe qué pasa? Nosotros ya metimos dos diputados y una primera dama. Metimos a Marcela Pagano, a Martín Tetaz y a Fátima Florez. Entonces, podríamos meter también una nueva portavoz. Pero bueno, acá me están diciendo que no”, dijo Lanata, ya poniéndole nombre a la propuesta.



El primero en hablar del tema fue Eduardo Feinmann al contar que “una mujer muy conocida recibió un llamado del presidente electo y de Karina Milei el domingo a la noche, cerca de la madrugada, y el lunes a la mañana. Ella dijo: ‘Dejame pensarlo’. Habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle ‘¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei?".



Después llegó la confirmación por parte de Ángel de Brito: “Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de Milei. Ayer -por el lunes-, se reunió post LAM para agradecer y rechazar la propuesta”.



Marina Calabró fue la periodista que confirmó la relación entre Javier Milei y Fátima Florez, tras las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La periodista y el presidente electo se conocen hace más de 20 años ya que estudiaron juntos en ESEADE y nunca perdieron el diálogo. Ella es Licenciada en Ciencias Políticas, aunque enfocó su carrera en el mundo del espectáculo, un espacio que conoce desde muy chica por acompañar a su padre, el recordado humorista Juan Carlos Calabró. (NA)