Muy enamorada, Cami Homs le dedicó un mensaje a su novio

Mientras el rumor de reconciliación vuelve a revolotear cerca de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, la ex pareja del futbolista Camila Homs, le grita al mundo lo mucho que gusta de su novio, José "El Principito" Sosa.En esta oportunidad, la pareja se fotografió en el asiento de atrás de un auto, relajados mientras los llevaban a un casamiento. Durante el viaje, se sacaron una pícara selfie mostrando sus elegantes looks combinados "total black".Muy enamorada, la participante del "Bailando 2023" compartió la postal con su pareja, que tiene una excelente relación con sus hijos de su relación con Rodrigo, y le dedicó todo su amor. "Más hermoso no hay", le escribió, etiquetándolo.Por otro lado en la pista del reality que conduce Marcelo Tinelli, Camila miró a la cámara y le dedicó tiernas palabras: "Le mando un beso enorme, que me está mirando. José, mi amor, te amo".