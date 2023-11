Fátima Flórez contó qué rol cumplirá durante la presidencia de Milei

Fátima Flórez habló por primera vez tras el triunfo de su pareja Javier Milei, hecho que permitió que se convierta en primera dama, y destacó qué rol cumplirá durante el mandato del libertario.



A horas de que Milei haya sido elegido Presidente de la Nación por casi el 56 por ciento de los votos, la actriz y comediante Fátima Flórez contó que seguirá acompañando a su pareja "en este rol tan importante en el cual el pueblo lo eligió casi de manera unánime".



Asimismo, remarcó que está en plena organización de la temporada de verano y adelantó: "Estoy con un mega show que estará espectacular".



Con este escenario, subrayó que tanto su rol como primera dama y su trabajo como actriz "pueden ser compatibles sin ningún problema".



Otra de las cuestiones que se conoció de la entrevista con Socios del Espectáculo es sobre la duda de si vivirá junto a Milei en la Quinta de Olivos y contestó: "Todavía no les puedo contar todo".



Además, fue consultada sobre qué cargo ocupará durante los cuatro años de mandato y sintetizó que seguirá con el trabajo social: "Siempre lo hice porque me hacen bien al alma y ahora lo haré aun más porque me encanta. Es un placer".



Por último, sobre cómo fue su jornada de domingo, declaró: "Fue una noche larga de festejos y al final, muy romántica. Nunca imaginé, la vida me sorprendió. El amor atravesó mi corazón y fue hermoso”.



En ese sentido, habló acerca del video que trascendió sobre "el reto" por parte de Karina Milei, hermana del libertario, en medio de uno de los discursos: “No es cierto para nada que me estaba burlando, todo lo contrario, quiere decir que yo estoy tan empapada que lo sé, es el discurso del prócer Benegas Lynch”.



“Me salió del alma porque cada vez que veo que lo dice también lo digo porque tenemos una conexión increíble. No tiene nada de malo, ni de burla, ni Kari se ofendió”, subrayó.



Ante el posible roce entre ambas mujeres, resaltó: "Su hermana es un mujer increíble, fabulosa con una inteligencia tremenda”. (NA)