Shakira pactó millonaria multa y no irá a la cárcel: “Mis hijos me lo pidieron”

La famosa cantante colombiana Shakira llegó a un acuerdo con multa millonaria con las autoridades de España para resolver su caso de fraude fiscal, el día lunes en que estaba previsto que comenzara el juicio. De esta forma no irá a la cárcel como pedían los fiscales.En una breve comparecencia ante la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, la artista, para quien la Fiscalía pedía ocho años y dos meses de cárcel, ratificó el acuerdo que su defensa ha alcanzado a última hora con la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria y la Generalitat.De esta forma, la creadora de temas como “Loba” y “Ciega sordomuda” reconoció que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014, simulando que residía fuera de España.De cuánto es la multa que pagará ShakiraEl tribunal condenó “in voce” a Shakira a una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de 7,3 millones de euros y, de acuerdo con las partes, suspendió su ingreso en prisión a cambio del pago de 432.000 euros en total, 400 por cada día que se librará de estar entre rejas.De acuerdo a la agencia EFE, Shakira ya devolvió a Hacienda los 14,5 millones de euros que defraudó, más otros tres millones de euros en intereses, lo que le valió que las acusaciones le aplicaran la atenuante muy calificada de reparación del daño y, de esa forma, se propiciara el pacto.El acuerdo supuso también una rebaja considerable de la multa a la que se enfrentaba la cantante, de 23,7 millones de euros y que ha quedado en 7,3, la mitad de la cuota defraudada.La artista pop evita así el juicio que debía iniciarse este lunes en la Audiencia de Barcelona y que, a lo largo de doce sesiones, debía resolver si la cantante eludió el pago de impuestos a la Hacienda española entre 2012 y 2014.Shakira criticó a Hacienda en un comunicado en el que justifica el acuerdo alcanzado para evitar su juicio por fraude fiscal a cambio de una multa millonaria: “Mis hijos me lo han pedido, por ellos he tomado esta decisión”.La agencia de comunicación de Shakira -Llorente y Cuenca- envió una nota de prensa a los medios justo cuando la artista pronunciaba ante la Audiencia de Barcelona unas breves palabras para ratificar el acuerdo que su defensa ha alcanzado a última hora con las acusaciones, lo que le evita la celebración del juicio.Shakira sostiene en su comunicado que optó por el acuerdo para evitar el “desgaste y el tiempo” que está acarreando el proceso penal a “una cantante de prestigio internacional”, así como el “impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio, que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante”.“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia”, dijo la cantautora barranquillera, tras recordar que tenía “dos opciones, seguir peleando hasta el final”, hipotecando su tranquilidad y la de sus hijos, de su carrera y de las cosas que le gustan, o cerrar este capítulo de su vida “mirando hacia adelante”.En ese sentido, Shakira confesó que sus propios hijos le han pedido que llegara a un pacto, por lo que ella ha apostado por centrarse en lo más “importante de su vida” y evitarles el “desgaste” que supone ver a su madre en un juicio.“Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos”, subrayó la cantante en su comunicado.“A lo largo de mi carrera, siempre me he esforzado por hacer lo correcto y dar un ejemplo positivo a los demás. Esto a menudo significa dar un paso más en las decisiones financieras personales y comerciales para conseguir el mejor asesoramiento, lo que incluye buscar el asesoramiento de las autoridades fiscales más importantes del mundo, como PricewaterhouseCoopers International Limited, que me asesoró desde el principio, y posteriormente Ernst & Young Global Limited. Desafortunadamente, y a pesar de estos esfuerzos, las autoridades fiscales en España iniciaron un caso contra mí como lo han hecho contra muchos atletas profesionales y otras personas de alto perfil, drenando la energía, el tiempo y la tranquilidad de esas personas durante años seguidos”, dijo Shakira, recordando lo sucedido con estrellas como el futbolista argentino Lionel Messi.Shakira tiene dos hijos con el exfutbolista español Gerard Piqué, quien le habría sido infiel con la joven Clara Chía Marti en 2022, en un caso de gran atención mediática y cultural. Hace poco se lució en los premios Latin Grammy con tres reconocimientos, incluyendo “Canción del año”, así como una memorable actuación junto al productor Bizarrap. Anunció, además, el lanzamiento de un nuevo álbum y una gira mundial prevista para 2024. Fuente: (LosAndes)