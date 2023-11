Julieta Poggio ante un posible romance con Marcos Ginocchio: “Nunca se sabe”

Los rumores de romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio abundan desde que ambos salieron de la casa de Gran Hermano Argentina y, en las últimas horas, unas declaraciones de la influencer despertaron la ilusión de los fandoms que quieren verlos juntos.Fue este viernes cuando la actriz fue consultada por Santiago Riva Roy el cronista de El Debate del Bailando (América Tv) durante la gala de una importante revista, y causó sorpresa con su respuesta sobre el Primo. “La gente quiere dos cosas: que no haya más inflación y que vos y él (por Marcos) formen pareja”, le dijo el periodista del ciclo que conduce Denise Dumas. Y agregó: “La inflación no se va a terminar pero ‘Marculi’ sea real algún día... ¿Va a ser real algún día?”.Por su parte, Julieta fue sincera y contestó entre risas brindando un halo de esperanza. “Y Nunca se sabe... Es la primera vez que tiro esa”, contestó dejando la puerta abierta de manera pública. Por su parte, el cronista cerró: “Bien, me gusta ¡Esto lo van a levantar todos!”. (Teleshow)