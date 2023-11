El mensaje de Barassi tras fallecimiento de su mamá: "El último beso llegó"

Tras atravesar una dura enfermedad falleció Laura, la mamá de Darío Barassi. Hace más de un año le habían diagnosticado cáncer de páncreas. La triste noticia fue confirmada desde el entorno del conductor de Ahora Caigo.Luego de que se hiciera público, el actor y humorista le dedicó un posteo a su mamá. “Yendo. Hasta el final cumpliendo tus deseos y voluntades. Te lo merecés, vieja linda”, escribió en una foto donde se lo ve junto a sus dos hermanos.Durante la noche del domingo, publicó: “El país hoy está en una, pero lamentablemente yo estoy en otra. Finalmente pasó. Ese último suspiro, ese último beso, caricia, abrazo llegó. Duele, alivia y vuelve a doler”“Te nos fuiste viejita, ahí estábamos los 3 de siempre y el pilar de mujer que tengo al lado desplomados en un abrazo eterno sobre tu cuerpo”, mencionó.“Anoche cuando volví a casa obviamente no podía dormirme, escuchaba esas últimas respiraciones exigidas tuyas mientras miraba x la ventana la única estrella que había en el cielo, y me puse a hacer la lista de lo que voy a extrañar de vos”, dijo.El sábado, Barassi había hecho un posteo muy especial en el que describió algunos rituales familiares. “Días duros. Momento de estar con mis hermanos y mi mujer revolviendo el pasado familiar entre fotos y relatos. Algo de volver atrás hace más transitable el presente y te prepara para lo que viene”, relató para dar a conocer el duro momento que atravesaba.Luego, describió algunas de las imágenes que compartió: “En el primer álbum me encuentro con esta belleza. La foto es prácticamente, perfecta. Las miradas, la postura, los looks, las manos, los puchos, la atracción, la frapera, el código, mi viejo y esos pelos algo salvajes, mi vieja y ese rubio Marylin. Que lindo verlos juntos”.Y agregó: “Hace un tiempo mi vieja me contó que soñaba repetidas veces con que subía en una escalera mecánica al cielo y se lo encontraba al viejo esperándola. A ella le resultaba reconfortante el sueño. Confieso a mí también”.“Por ahora la tengo en mi mesa de luz, es que es divina la placa, y antes de dormirme pienso en un futuro encuentro de ellos dos, en vaya a saber uno donde y escucho a un mozo que a lo lejos dice, marche una frapera para la mesa 13, invita el gordo Barassi”, completó. (TN Show)