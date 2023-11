Moria Casán votó y deseó “lo mejor para el país”

La "One" habló sobre sus expectativas en estas elecciones y aseguró que ama al país que le dio tanto. "Yo me envuelvo con la bandera, soy figura", reveló y añadió: "Lo mejor para mi país, banco a Argentina", expresó.



La vedette habló sobre la diferencia de estas elecciones y su familiaridad con Sergio Massa. "Ahora políticamente soy una especie de suegra política porque estoy con Galmarini", explicó y bromeó: "Soy más que suegra, soy ´mami Mo'".



Sobre Massa, aseguró: "Es un hombre diferente, tiene una capacidad de trabajo que yo admiro. Es un ser resiliente que superó muchas adversidades".



Moria contó cómo fue su rutina en esta jornada electoral. "Con Galmarini almorzamos juntos, pero dormimos separados", reveló.



Por otra parte, la artista habló sobre su vida personal y laboral. "Seguimos con ´Brujas´´, el 3 de enero debutamos. También estoy en el ´Bailando´ todos los días, no tengo descanso, sigo con el teatro, con mis actividades", detalló y añadió: "Tengo mis nietos, mi hija, tengo que acompañar a mi familia y estoy al lado de un hombre que es un animal político".

"Aguante Argentina, me envuelvo con la bandera", cerró.