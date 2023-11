Romina Malaspina se sumó al hit del momento: crop top y pantalón cargo

Romina Malaspina es una de las it girls argentinas más activas en Instagram, plataforma que usa para mantener el contacto con sus seguidores y compartir su día a día. En las últimas horas, la DJ mostró un look urbano supercanchero que dejó a sus 2 millones y medio de followers impactados.En su feed, la influencer compartió una serie de imágenes donde mostró en detalle su look del día: un conjunto de crop top y pantalón cargo, un equipo infaltable para la temporada de primavera.Llevó puesto un audaz crop top strapless de morley en negro firmado por Diesel con una enorme D metálica en el dentro de la moldería. Para la parte inferior, eligió un pantalón cargo de tiro alto en verde militar con múltiples bolsillos y cierres diente de perro.¿Los accesorios? Sumó un gorro piluso total black de cuerina, un cinto negro con hebilla plateada también en forma de D y una cadenida con dije de corazón con apliques de strass.En cuanto al beauty look, se lució con los ojos maquillados con un delineado estilo cat eye extremo que complementó con máscara de pestañas al tono y algo de sombras rosadas para la zona de los párpados. Sumó también al make up un contouring bien definido y un labial rosa claro.En el pie de foto de la publicación, la rubia escribió en inglés: “A veces me gusta usar ropa de hombre” y, en tan solo cuestión de horas, llegó a coleccionar miles de “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de su enorme audiencia Instagramera.