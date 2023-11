Zaira Nara salió a la calle en Sevilla con un jugado blazer azul engomado

Los compromisos laborales de Zaira Nara, desde trabajos como modelo hasta acciones con marcas internacionales, la llevan a viajar por el mundo y desplegar su estilo en cada ciudad que visita. Actualmente, la it girl se encuentra en Sevilla, España, donde protagonizó una sesión de fotos nocturna que sorprendió a sus seguidores de Instagram.Con la actitud desenvuelta que la caracteriza, la modelo desfiló por las calles con un jugado blazer azul engomado firmado por Fabián Zitta, uno de los diseñadores argentinos más prestigiosos. ¿El detalle? Lo llevó abierto en la zona del escote para revelar un corpiño negro de formato triangulito, que ahora se lleva a la vista: la consigna obligada de la temporada.Los complementos tampoco pasaron desapercibidos. Para elevar el vestuario, sumó un cinturón negro ancho en la parte baja de la prenda, un accesorio de todos los tiempos que está de vuelta en su versión XXL. Por último, usó stilettos negros, un clásico de la moda que nunca falla en apuestas nocturnas.¿El beauty look? Simple, pero glam: la menor de las hermanas Nara lució el pelo suelto con raya al medio y sectores rizados, además de una apuesta de make up que incluyó delineado negro en la mirada, rubor en las mejillas y labios nude.