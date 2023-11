La China Suárez deslumbró con escote profundo, trasparencias y plumas

En medio de rumores de romance con el cantante Lauty Gram, la China Suárez acudió a los Latin Grammy Music Awards que se celebran actualmente en la ciudad se Sevilla, España; y marcó tendencia con su look de alfombra roja.



En una de las calles típicas españolas, la actriz devenida en cantante hizo una casera sesión de fotos y mostró su look de gala en detalle. Siempre chic y glamourosa, llevó puesto un vestido largo total black con falda ceñida y plumas en el ruedo. El look de gala total black de la China Suárez La it girl se lució muy elegante de la mano del estilista Dav Martens, con un modelo corte sirana en negro azabache. El modelo es strapless, con un megaescote rectangular, transparencias en la zona de los pechos y falda larguísima con plumas y cola.



Completó la apuesta de alto impacto con un beauty look para el recuerdo. Llevó los ojos maquillados con un delineado extremo en total black que combinó con máscara de pestañas haciendo juego.



Sumó a la apuesta de make up algo de rubor rosado en las mejillas, iluminadores en ciertas partes de la cara para generar un efecto glowy, contouring y un labial rosado con acabado brilloso.



El hairstyle, de Juan Manuel Cativa de Mala, fue un peinado recogido con gel en un rodete superalto con ondas naturales. Una serie de pulseras, collar, aros colgantes y anillos con brillos y strass terminaron por coronar el estilismo que, sin dudas, fue furor en la aplicación de fotos.



En el pie de foto de la publicación, la influencer escribió: “Ready (Lista en inglés)” y, en tan solo cuestión de horas, llegó a coleccionar casi 260 mil “Me gusta” y cerca de 3 mil mensajes por parte de sus fanáticos y admiradores.



