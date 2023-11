Wanda Nara y su relación con Evangelina Anderson: “Nunca estuve peleada”

Si bien estuvieron enfrentadas en los comienzos de sus carreras, los caminos de Wanda Nara y Evangelina Anderson se volvieron a cruzar gracias a sus hijos, Valentino López y Bastián Demichelis, quienes se convirtieron en grandes amigos.



Y como prueba de la buena onda que existe con Wanda, Evangelina sorprendió en las redes al lucir su look y compartir la publicación con el tema nuevo de la empresaria (llamado Bad Bitch), el cual se pudo escuchar de fondo.



Sin pasar esto por alto, en Intrusos hablaron con las protagonistas de esta historia y la esposa de Mauro Icardi -con quien tiene a sus pequeñas Francesca e Isabella- fue contundente con el mensaje que le hizo llegar a Guido Záffora y que el panelista de Intrusos leyó al aire: “Wanda esta en Italia y me dice ‘yo nunca estuve peleado con Evangelina’”, comenzó diciendo.



“Fueron cosas de una temporada de teatro y éramos pendej. . . ”, agregó. Y cerró, contundente: “Pero pasaron mil años, somos madres y mujeres que vivieron mil cosas, y nos quedamos con las cosas lindas que compartimos antes y ahora. No hay pelea’”.

Fuente: Ciudad