Iliana Calabró bailó en bikini dentro del agua y levantó aun más la temperatura

Iliana Calabró viajó a Brasil junto a su pareja, no solo para reencontrarse con su hijo menor, Nicolás Rossi, quien vive allí desde 2020, sino también para vacacionar. Desde allí, la actriz compartió las mejores postales que sus seguidores no tardaron en reaccionar.Luego de que el video del reencuentro con su hijo se volviera viral, la artista subió otras fotos y filmaciones.Al look playero, le sumó unas gafas de sol espejadas, que hacían juego con su traje de baño, pero luego se lo cambió por uno amarillo, con detalles en negro.Esa bikini fue con la que posó disfrutando del mar a pleno, tomando agua directamente de un coco en una playa paradisíaca y con su novio, Luis Alberto de Stefano, un empresario marmolero con quien ya convive y planifican un futuro juntos.