Detalles inéditos sobre Sol Pérez: por qué le costaba estar en pareja

Sol Pérez se casó este miércoles por civil con Guido Mazzoni. “Estaba explotada la sala del registro civil. Eran 60 personas y después, en el festejo, se sumaron 40 más, así que eran 100. La próxima fiesta va a ser con 450 personas. Claudia Villafañe estuvo muy pendiente”, señaló la panelista del programa televisivo LAM , Maite Peñoñori.



“No cerraron canjes, o sea que pagaron todo, y me dicen que lloraron un montón. No lo ellos, sino los amigos. Y pidió el papá de Guido que quiere ser abuelo pronto, y se quebró”, agregó y contó que el juez que los casó era amigo del novio.



NAZARENA VÉLEZ CONTÓ DETALLES INÉDITOS SOBRE LA VIDA DE SOL PÉREZ

“¿Sabías que ve muertos desde chiquitita? Te lo juro. Tuvo que dormir mucho tiempo con su mamá porque tiene un canal abierto y ve muertos. Y se asusta, y ve, y siente”, señaló Nazarena Vélez por su parte.



Ángel de Brito recordó la relación tambaleante que llevó con la panelista en algún tiempo, mientras que Marcela Feudale le señalaba que “es buena mina”. “Ellos dijeron que ambos vinieron a mejorar cada uno mucho del otro”, agregó Maite.

“Sol era muy chispita y combativa. Se enojaba por todo”, explicó Maite, antes de una nueva intervención de Nazarena. “Y era muy infiel ella, ¿sabías? Ella lo contó. Tuvo que hace un trabajo muy grande porque era infiel por naturaleza, y entonces lastimaba a mucha gente porque no lo podía manejar”, concluyó.

Fuente: Ciudad.com