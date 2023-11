Fede Bal reveló que inició terapia para dejar de ser infiel

Fede Bal fue el protagonista de una escandalosa separación con Sofía Aldrey hace algunos meses. La ex novia del actor descubrió que le estaba siendo infiel y este comenzó a visitar a un psicólogo para tratar la infidelidad.



Tras 9 meses de tratamiento, el hijo de Carmen Barbieri reveló los avances que tuvo gracias a la terapia y reconoció sus errores del pasado. Guido Záffora, panelista de Intrusos, le consultó a Federico si era adicto al sexo y el actor fue contundente.



“Lo que aprendí con mi psicólogo es que tengo una necesidad de estímulos muy grande y muchas veces las parejas que tengo no las cumplen. No por ellas necesariamente”, aseguró Fede en el programa.



Tras estas declaraciones, Federico profundizó en este tema. “Lo que digo es que soy una persona con una necesidad extrema de estímulos constantes. A diario te diré. No hablo de sexo. No soy una máquina, no podría hacer el amor todos los días”, explicó y añadió: “Mi necesidad no es la de hacer el amor todos los días, a la mañana, a la noche y a la tarde. Es una cosa de estímulos, necesito que me llegue una fotito de mi novia. Algo. Tal vez esta semana no hacemos el amor, pero necesito saber que te gusto”.





El actor confesó que inició terapia tras su separación con Sofía Aldrey. La empresaria descubrió que Federico le estaba siendo infiel con modelos de otros países y decidió terminar con la relación.



A meses de haber terminado, Fede Bal habló sobre su vínculo con su ex y reveló que se disculpó con ella. “Hay cosas de las que me arrepiento y pude pedir disculpas, porque siento que hay que pedir perdón. Creo que no fue a tiempo”, expresó.



“¿Te disculpó ella?”, le consultó Karina Iavicoli y el conductor fue contundente: “Yo creo que sí, hace tiempo hablamos y pudimos tener una charla sincera. Le conté lo que me estaba pasando y lo mucho que me equivoqué con la mujer que más me cuidó. Le di una versión de hombre terrible”.



También reveló detalles sobre el momento de su separación y cómo se sintió. “Ustedes piensan que saben todo lo que viví y todo no lo saben, por suerte. Hay cosas de la intimidad que puedo resguardar”, se sinceró. (NA)