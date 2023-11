Silvia Süller sufrió un accidente y preocupa su salud

Silvia Süller volvió a estar en boca de todos, aunque no por una reaparición televisiva o escándalo. En las últimas horas se conoció que sufrió un accidente doméstico y que no la está pasando nada bien, ya que tiene dolores fuertes. La información salió a la luz de la mano de Fede Flowers, periodista de Rock & Pop.



“El accidente le afectó el hombro y la espalda. Y un brazo también. No quiso ahondar en que es lo que le pasó, pero se cayó, se dio contra el piso. Por eso estuvo alejada de las redes. Ella trabaja mucho en TikTok, donde factura con sus videos, con los saludos a los fanáticos. Por eso estuvo ausente”, explicó el joven, y aseguró que la mediática se recupera favorablemente.



Hacía bastante que no se sabía nada de Silvia. La última vez que invadió los portales y programas de TV había sido en junio, cuando ventiló detalles del amorío que tuvo con el periodista Jorge Rial. En diálogo con El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), mencionó que fueron amantes cuando él estaba en pareja con Silvia D’Auro, con quien adoptó a Morena y Rocío.

