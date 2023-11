Ex novia de Matthew Perry dijo que el actor “no se habría ahogado simplemente”

La muerte del actor Matthew Perry sorprendió al mundo luego de que el protagonista de "Friends" falleciera repentinamente en el jacuzzi de su casa.

Kaytie Edwards, quien fue novia de Perry en 2006 habló sobre la muerte de su ex y aseguró que podría haber recaído en las drogas.



El actor tuvo una gran lucha contra las adicciones durante su vida y en el último tiempo, había logrado recuperarse.



Sin embargo su ex novia asegura que recayó antes de morir: "Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado simplemente. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa a esto".



"Las cosas no cuadran", reveló la mujer en una entrevista con el medio británico "The Sun".



En la entrevista, la ex modelo contó que su romance con Perry fue muy breve, pero que siguieron en contacto ya que en 2011 comenzó a trabajar como su asistente.



Además, confesó que conoció al actor de "Friends" en una reunión de Alcohólicos Anónimos donde recurría para luchar contra sus adicciones.



La mujer explicó cómo actuaba Perry cuando tenía recaídas y que su muerte podría estar relacionada a esto.



"Estaba paranoico y los tomaba todos, por lo que no había ninguna evidencia, y luego salía a buscar más cuando estaba listo", señaló.



Estas declaraciones de Kaytie se deben a que los investigadores de la muerte del actor no encontraron rastros de drogas en la mansión de Perry.



Tras el fallecimiento de la estrella de "Friends" se encontraron solo medicamentos recetados por médicos.



Por otra parte, la ex novia de Perry aseguró que los extraños posteos del actor podrían relacionarse a una recaída.



En su Instagram, el intérprete de Chandler Bing publicó una foto en el jacuzzi donde falleció y escribió "Mattman" en la descripción de la imagen.



"Eso que escribió sobre `Mattman` no fue algo que dijo cuando estaba sobrio. `Mattman` salía del armario cuando no estaba sobrio y se sentía algo invencible", reflexionó su ex pareja. (NA)