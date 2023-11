Por qué Pachu Peña no le pudo donar su riñón a la ahijada de Sandra Mihanovich

Sonsoles Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich, anunció en mayo de este año que se encuentra una vez más en lista de espera para recibir su tercer trasplante de riñón. Esta noticia llegó una década después de haber recibido un órgano donado por la cantante. Hace una semana, Sonsoles publicó un video celebrando porque había aparecido la persona. En esa oportunidad, no reveló su nombre, pero contó que se trataba de un famoso.El donante iba a ser Pachu Peña, amigo de hace muchos años por el vínculo que su mujer tuvo con una prima de Sonsoles, que ya falleció. “Venía todo encaminado hasta la parte legal gracias Fernando Burlando y a todo su equipo que encaminaron bien todo judicialmente”, comenzó a explicar el humorista a Noticias Argentinas.

Si bien estaba todo listo porque es necesario contar con un permiso legal cuando el donante no es un familiar, no se pudo llevar a cabo por indicaciones médicas: “Estaba como para hacerse y ya estaba la fecha del 20 de noviembre. Obviamente que era compatible. Diez amigos de ella fueron a hacerse los análisis y yo por la amistad que teníamos le dije que cuente conmigo, que si esos diez chicos no salía uno, bueno, que yo estaba. Fui, me hice el análisis y di compatible. Me hice un montón de estudios diferentes, después hay otro análisis más, que es el cross match, ese también lo hicimos y seguía compatible”.“Más o menos cuando ya llegamos porque ya se iba a aproximar la fecha de lo que era la cirugía, el trasplante, que entramos los dos juntos al quirófano, tuvimos una reunión ambos con los cirujanos que iban a estar a cargo de la operación. Yo primero por un lado y ella por otro, y ahíLuego Pachu explicó a NA que había dos maneras de hacer la cirugía y que en su caso sería abriendo y le quedaría una cicatriz: “Que me quede una cicatriz, eso no había problema, porque yo tenía la decisión de ser el donante y al hacer esa operación. Pero al, más allá del tamaño de mi riñón, que era mucho más grande que ella”.Peña destacó que los médicos también hicieron hincapié en los, así como también rechazó el de Sandra Mihanovich, y de otra persona más que lo había donado antes, también pasa un poco por mi edad, mi madre fue diabética, mi abuelo, mi tío, todo por parte de mi madre, y la diabetes es una enfermedad que te puede aparecer a los 60, 65, 63, y si yo con los antecedentes diabéticos que tenía, y estando con un riñón solo, para mí eso hubiese sido casi fatal. Mi madre perdió la vida porque fue diabética y porque se le atrofiaron los riñones. Con un poco de presión arterial que tengo, eso también me complicaba, bueno había varios factores, tantos míos como de ella”.Pachu Peña se fue muy desilusionado tras la charla con los médicos porque estaba esperanzado en poder ayudar a su amiga: “Me fui de la charla esperando ver qué le iban a decir a ella y cuando ella me mandó el mensaje diciendo ‘gracias por todo, seguimos siendo amigos, te quiero’, ahí le escribí, hablé con ella y le dije ‘mira, estoy con una sensación de impotencia, como si me hubiesen cagado a palos después de un partido de rugby, como el cuerpo dolido’. Me quedó esa sensación, esa impotencia, como que se me vino un peso encima, así que lamentablemente no pudo ser, yo estaba esperanzado, los dos estábamos esperanzados, muy contentos, ya estaba todo encaminado, toda la parte judicial, con sus testigos y yo con mis testigos”.Pachu Peña está inscripto en el Incucai desde el 2018, fue voluntario de prueba de la vacuna de Pfizer para combatir el COVID y se siente muy comprometido con ayudar a quienes necesiten soluciones para mejorar su calidad de vida: “Apoyemos a Sonsoles, apoyemos a todos los que están en esta situación, que es muy compleja, cuando tenés que hacer diálisis, y esperás la donación de un riñón. Yo me quedé con esa sensación de impotencia y con ganas de haberlo hecho. Si no se dio fue solamente por recomendaciones médicas”.