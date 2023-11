Sabrina Rojas estimó que no volverá a trabajar con Luciano Castro

Luciano Castro y Sabrina Rojas siempre están envueltos en medio de rumores. Si bien su relación como pareja terminó hace rato y cada uno rehizo su vida, cada tanto alguna nueva polémica los vuelve a poner dentro de la misma escena.



En esta oportunidad, fue Rojas la que habló sobre una cuestión que generó rumores en su momento. Es que durante 2021 la expareja compartió elenco en la obra teatral “Desnudos”, pero Castro se bajó del proyecto poco después, según explicó, para afrontar nuevos desafíos laborales.



Es por eso que, consultada por la revista Para Ti, la actriz habló sobre la renuncia de él y por qué no compartiría un nuevo proyecto artístico. “A mí me dio mucha nostalgia que se baje. Siento que se cerró una etapa y que no vamos a volver a trabajar juntos”, expresó.



“Me encantaría volver a hacerlo porque es un excelente compañero, porque soy cholula de él y porque artísticamente sé que está bueno y suma hacerlo”, se sinceró aunque dejó en claro que a pesar de ello no es algo que esté en los planes.



Por otra parte, habló de la relación que mantienen a diario: “‘Desnudos en nuestra vida es nada. Nosotros tenemos una familia y una cotidianeidad que va más allá de esto. En el escenario era casi nada lo que compartíamos comparado con la vida. Venía para acá y venía hablando con él por otras cosas. Nos vemos siempre, comemos, somos familia. Mi vínculo con él no se va a terminar nunca”, cerró Sabrina.