Topa contó que le bloquea los videos de Tini a su hija: los motivos

Este domingo en Almorzando con Juana, Diego Topa volvió a hablar sobre Tini y contó por qué decidió bloquear los videoclips de Tini en la tablet que utiliza su hija Mitai. El artista infantil aseguró que no tiene nada en contra de la cantante, pero consideró que sus producciones no son aptas para menores.



Tras un corte comercial, Juana Viale abrió el tema de las infancias y lo difícil que es controlar su consumo digital. La conductora quiso saber qué y cómo hacen para elegir qué cosas ven o no sus hijos y Topa respondió: “Hay que estar cerquita, realmente cerquita”.



Para el cantante, a pesar de la existencia de YouTube Kids donde el contenido está controlado, las y los niños conocen muy bien el manejo del dispositivo y pueden terminar “en cualquier lado”. “También hay cosas en YouTube Kids que no están bien y tenés que estar ahí. Es un laburo enorme. A veces, y de verdad, uno está a mil. Mientras le preparás la comida, está viendo un ratito la tablet y de repente empezás a escuchar... ¡Qué estás viendo! Y enseguida vas a bloquear”, comentó.



Diego sostiene que en Internet (y especialmente accediendo desde la tablet) se mezcla todo y las infancias terminan accediendo a contenidos que no son para su edad, que fomentan la mala conducta, el bullying, las peleas, etc.



“Para mí lo que no podés controlar, y que la eliminé del teléfono porque lo entienden mejor que uno, es TikTok. Se va para cualquier lado. No hay filtro”, dijo ofuscado. “Deberúa haber una regulación de eso”, dictaminó la conductora. “No lo hay todavía, pero sí hay un Spotify Kids para que escuchen música infantil”, ejemplificó el invitado.



Acto seguido, Topa recordó la cantidad de críticas que recibió tras haber cuestionado las canciones y los videoclips de artistas como Tini Stoesel y de reconocer que a su hija de casi cuatro años le prohibe consumirla. Si bien perdió parte de la batalla porque Mitai ama a “la Triple T”, decidió bloquearle las producciones audiovisuales de la cantante.



“Yo hablo por los más chiquititos. Lo vuelvo a decir porque amo toda la música de todos los artitas, pero a veces los videoclips para los más chiquititos no está bueno que los vean. La música la escuchan igual porque, quieras o no, la escuchan”, explicó.



Y al final agregó: “Los chicos captan. A mi hija le encantan muchas de las canciones de Tini, las ama. Pero no le dejo ver los videos. La adora y la quiere, pero a veces la letra... No es apta para esa edad”.