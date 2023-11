Manu Urcera y Nicole Neumann tuvieron su primera discusión como recién casados

Nicole Neumann y Manu Urcera dieron el paso hacia la vida matrimonial en una boda romántica y campestre en Neuquén. Rodeados de seres queridos, la pareja compartió momentos de alegría, besos y emoción durante la celebración. Sin embargo, el día especial también estuvo marcado por una breve discusión que habría afectado el ánimo de la modelo.



Tras el evento, Manu Urcera sorprendió en redes al revelar que no planea usar la alianza, justificando su decisión por su dedicación al manejo y entrenamiento en el deporte.



"No va la alianza con el deportista. Todo bien. Se la doy a Nicky. Que la tenga ella", expresó el piloto, provocando una reacción de descontento por parte de Nicole Neumann, quien respondió malhumorada.



A pesar del desacuerdo, la pareja compartió momentos de felicidad y complicidad durante la boda, dejando en claro que, a pesar de las diferencias, están comprometidos con su amor. La elección de no usar la alianza puede ser única para ellos, pero la celebración en sí dejó una huella imborrable en su nueva etapa como marido y mujer. (NA)