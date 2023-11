Jesica Cirio mostró la microbikini que será tendencia este verano

Jesica Cirio con la bikini de moda

Jesica Cirio es una de las famosas que más activa se muestra día a día en sus redes sociales, donde deja ver sus más osados looks. En su cuenta oficial de Instagram, la modelo comparte videos haciendo deporte, clips de su día a día y postalesEn las últimas horas, luego de intensas semanas de escándalo por su divorcio, volvió a ser el centro de todas las miradas tras lucirse en sus historias con la microbikini que será tendencia este verano 2024 que se viene. Se trata de un modelo de dos piezas bicolor en tonos neón.¿Los detalles? Llevó puesto un traje de baño de dos piezas en dos tonos neón:El corpiño es simple, con moldería de triangulito. La bombacha esque se atan en forma de moño.Elevó la apuesta de alto verano con un par de lentes de sol estilo aviador con vidrio rosado semitransparente y marco metálico dorado. Pero eso no fue todo. Siempre al tanto de los detalles, se maquilló los ojos en tonos oscuros, se pintó los labios de rosa y llevó el pelo suelto con algunas ondas naturales.Antes de dar a conocer la noticia de su divorcio, Jesica Cirio se fue de vacaciones a España. Recostada sobre un lujoso sillón junto a una pileta, la mediática se fotografió con un diseño negro liso de corpiño strapless recto y bombacha clásica. ¿El detalle? La pieza superior tiene una abertura en el centro -los recortes cut out siguen vigentes- adornado con tiras metálicas al mejor estilo “bikini joya”.Siempre al tanto de cada detalle y sin perder la elegancia, ni siquiera para sus momentos de ocio, combinó la apuesta con sandalias blancas con plataforma de yute y un beauty look sencillo pero glam: el pelo peinado con ondas “al agua” y maquillaje con foco en la mirada a base de delineado y máscara de pestañas.“Días de relax. Photo Dump de unos días de descanso y desconexión con amigos”, escribió como pie de la publicación, en la que incluyó instantáneas de sus paseos por la costa española.