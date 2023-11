Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estarían separados: los detalles

Giannina Maradona y Daniel Osvaldo habrían terminado su relación hace aproximadamente un mes. Según indicaron, la hija del 10 fue quien terminó con el exfutbolista. “Ella tomó la decisión”, aseguró el periodista Juan Etchegoyen.



La ruptura entre Osvaldo y Gianinna sería definitiva tras varios años de idas y vueltas. “Esta vez, no hay vuelta atrás. Hablé con la mujer de la pareja contándole esto que me había llegado de buena fuente y no me desmiente el rumor, lo que daría a entender que esto es así”, comentó el periodista.



Según anticipó, desde hace un mes que la pareja rompió todo tipo de vínculo entre ellos. “Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estarían distanciados hace un mes”, aseguró y aclaró que ella habría tomado la decisión, pero no está nada confirmado: “Lo pongo en potencial porque Gianinna no me lo confirma y yo lo cuento porque esta información viene del círculo íntimo. La decisión la habría tomado ella”.



Una fuente cercana a la pareja asegura que la relación tendría un desgaste total y que Gianinna no daría declaraciones ya que mantiene su vida personal en la intimidad. “Ella es muy de perfil bajo y que no va a decir nada sobre su vida privada”, explicó el periodista y agregó: “Mi fuente me habla de un desgaste total y que ya no congeniaban como antes, cómo que se terminó la magia que en algún momento hubo”.



El detalle clave que confirma la ruptura entre Gianinna y Osvaldo es que ambos se habrían dejado de seguir en redes sociales. “Para los que creen en el mundo redes también les comento que a esta hora no se siguen Gianinna y Daniel, esperemos a ver qué dicen los famosos pero yo anticipo la ruptura”, cerró Etchegoyen.