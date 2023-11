Mariana Nannis respondió a las críticas que recibe por no conocer a su nieta

Mariana Nannis está peleada con todos sus hijos y parece que no tiene intenciones de reconciliarse. Según contó su hija Charlotte Caniggia, no pudieron tener una buena charla cuando la llamó para saludarla en día: "Hablé con ella el Día de la Madre y no fue una charla muy linda, me trató un poco mal, entonces no quiero tener relación con ella".



Charlotte explicó que el enojo de Mariana es contra su padre, pero considera que no logra diferenciar que el problema es con Claudio Paul y no con sus hijos: "Está enojada porque sigue con el divorcio y no le han dado su parte, pero nosotros somos los hijos y no tenemos la culpa, tendría que enojarse con su ex marido".



Si bien los chicos están distanciados tanto de Mariana Nannis como de Claudio Paul Caniggia, el padre estaría más dispuesto a reencontrarse con Alexander y Charlotte y decidió conocer a su nieta Venecia en un encuentro del que participaron su novia Sofía Bonelli y la madre de la bebé, Melody Luz.



Pero Nannis aún no conoció a la hija de Alexander y sus seguidores no le perdonan esa actitud. "Feliz Dia. V de Venecia", escribió en sus redes sociales la mediática, sorprendiendo con el mensaje porque aún no se acercó a conocerla.



"Andá y conocé a tu nieta. El tiempo pasa y no vas a ser joven toda tu vida, ya tenés tus años, fíjate que lo único que te llevas es el amor que te dieron tus hijos, y ahora tu nieta !! La plata no es todo Mariana!! Lo peor que le puede pasar a una persona es ser pobre, pero pobre de amor!! Pensalo", le sugirió una seguidora.



Y Mariana se tomó el tiempo de responderle: "Lo peor que le puede pasar a una persona es criticar a otra. Siempre todo te va a molestar y más viniendo de una mujer linda como yo. Ubícate y sino mírate al espejo así te ubicas solita".



Por su parte, Melody Luz aseguró que le gustaría que su hija tenga contacto con todos sus abuelos y tal vez la foto de Mariana es un primer acercamiento para lograr el esperado encuentro.