Majo Martino contó por qué se separó de Locho Loccisano

Majo Martino integra el staff de Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, que pasó del cable a eltrece. La conductora presentó una entrevista a Locho Loccisano, el ex novio de su panelista, y recibió una respuesta inesperada.



"La sigo amando con toda mi alma, la veo todas las mañanas y me pone feliz que le vaya bien. La amo un montón", reconoció Locho, que se enamoró de Majo cuando ambos participaron del reality El Hotel de los Famosos.



Hace un mes que no tienen ningún tipo de contacto y él espera seguir así: "Logré cierto equilibrio emocional, si hablamos, me voy a desequilibrar. Estoy surfeando la ola bien".



Al escuchar sus palabras, Majo se sonrojó, pero respondió todas las preguntas de sus compañeros: "Estábamos desequilibrados juntos. Nos separamos queriéndonos, pero peleábamos mucho. Yo también lo amo. Extraño que éramos amigos además de pareja, nos reíamos mucho juntos, extraño la compañía. Ya tuvimos muchas cenas y muchas charlas, no fue un impulso. Siempre me trató muy bien, pero por algo nos separamos".



"Ustedes me van a pagar el psicólogo", le dijo Martino a sus compañeros y luego aclaró que no presentará ninguna nueva relación por el momento: "Hace un mes que estamos separados y parece que él ya está chapando por ahí, pero yo por respeto a Locho, no voy a a hacer nada públicamente". (NA)