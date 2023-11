Tras la desilusión con Caramelito Carrizo, Coco Sily vuelve a apostar al amor

Coco Sily volvió a apostar al amor tras su ruptura con Caramelito Carrizo, luego de que la animadora infantil lo dejara para volver con su ex marido. Según contó en Intrusos, se volvió a enamorar, pero esta vez optará por mantener en privado su nuevo romance.“Estoy enamorado, estoy contento, estoy feliz. Fue un regalito del universo, pero no quiero dar muchos datos porque no quiero que se queme. Soy muy cabulero”, explicó Coco.“No es del medio, quiero cuidarla y no quiero contar detalles. Dios cierra una ventana y abre una puerta siempre. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar con alguien tan luminoso como es ella”, agregó el conductor.En agosto terminó el romance con Cecilia “Caramelito” Carrizo y no esperaba volver a enamorarse tan rápido: “Fue muy inesperado. El universo está abierto. El bajo perfil tiene que ver con una cuestión de cuidar la relación, yo quiero que crezca”.Tras dos meses de romance, Carrizo contó que había decidido terminar su relación con Sily. El actor reconoció que tenía ganas de continuar y no esperaba que lo abandonaran tan pronto. “Me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida”, había declarado hace tres meses, con un semblante muy triste.Cuando “Caramelito” empezó a salir con Sily, venía de una separación muy dura porque con Damián Giorgiutti estuvo casada durante 25 años y tienen dos hijos en común: Lorenzo y Benito.