Bad Bunny se enojó con sus fans por difundir una canción hecha con IA

“Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo”, les dijo en su grupo de difusión de Instagram.Y explotó: “Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así".El reggaetonero fue por más y dijo que no los quiere tampoco en la gira que realiza por la presentación de su nuevo disco, mientras los fans le reaccionaban con risas, caritas tristes y corazones.Si bien el tema NostalgIA tiene más de dos años online, se viralizó recién ahora, y por eso hizo estallar la bronca de Benito, especialmente cuando varios usuarios elogiaron la pieza por sobre algunas de sus canciones reales.“Esto debería ser un hit”, “esta canción es mejor que los últimos discos de Bad Bunny, tiene que seguir este rollo”, “Bad Bunny debería hacerla realidad”, fueron algunos comentarios de los usuarios.Incluso la artista española Bad Gyal, que "colabora" con el boricua en la canción de la IA, compartió un video bailando el tema y tomándoselo con humor.Con la IA queda al alcance de cualquier usuario crear canciones usando cualquier voz, incluso emulando a artistas reales, y con la generación de texto es posible hacer lo propio con las letras. Eso es lo que el usuario FlowGPT hizo con el puertorriqueño para crear la canción NostalgIA, que se volvió viral en poco tiempo y no le cayó nada bien al artista.Bad Bunny lanzó recientemente el álbum "Nadie sabe lo que pasará mañana" y desde febrero estará de gira, por ahora con fechas confirmadas en Estados Unidos.El usuario detrás de FlowGPT es un joven chileno llamado Maury Senpai, según indica “The Clinic”.“POV: estás todo el día desconectado sufriendo y al entrar a TikTok te enteras que la canción que escribiste hace 2 años se volvió trend y la compartió hasta Bad Gyal”, escribió en su cuenta de TikTok hace poco.