Fabián Cubero demanda a Nicole Neumann: por qué

“Cubero le reclamará cuota alimentaria a Nicole (una de sus hijas está completamente a su cargo). Esta semana presentará las siguientes demandas: Denuncia por estafa procesal; reducción cuota de alimentos; reclamo de deuda existente”, anunció Ángel de Brito, en la semana en que Nicole Neumann dará el sí con Manu Urcera.





El abogado de Fabián Cubero, Roberto Castillo, explicó a la agencia Noticias Argentinas que hace 20 días asumió la representación del ex jugador en procesos penales con el objetivo de demostrar que no existe incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. "Yo lo que le pido a Fabián es que me documente los pagos que él hace en cuanto educación y salud. Cuando le pido el salario, es de 1 millón de pesos y destina unos 800.000 pesos a educación, salud y esparcimiento de sus hijas. Tiene otros trabajos que los hace de manera eventual, pero cosas menores. Entonces sus ingresos están acorde, pero lo más importante es el tiempo que destina al cuidado de las chicas. Fabián destina un 50% al cuidado de las dos menores y un 100% a Indiana", explicó el abogado de Cubero.



Castillo remarcó que "la Ley no dice que el hombre le debe alimentos a su mujer, sino que ambos progenitores deben alimentos a sus hijos. Convencionalmente se entendía que la mujer quedaba a cargo de los hijos y esa carga hacía que el padre lleve lo más fuerte, pero el código se reformó y lo sano en un vínculo es que después de una separación puedan compartir un 50% con cada uno, entonces el padre que menos tiempo comparta con sus hijos, tiene la obligación económica de aportar un poco más. En este caso no hay delito porque Fabián se ocupa del 50% de sus hijas más pequeñas y el 100% de Indiana. Entiendo que por eso sus abogados de familia reclaman reducción de la cuota y yo lo que estoy haciendo es pidiendo el sobreseimiento por todos estos argumentos que estoy dando".



El abogado del ex jugador detalló que el conflicto sucedió porque Fabián cuando jugaba al fútbol firmó un acuerdo que tenía que ver con que los fines de semana no podía cuidar a las chicas, entonces le pareció justo pagar una niñera. Pero cuando dejó de jugar al fútbol dijo 'si las cuido yo a las chicas y una vive conmigo, ¿a qué niñera le estoy pagando?'.



Para el abogado, el único objetivo de Nicole es manchar el buen nombre de Cubero: "Esta acusación que tiene Fabián termina sometiéndolo y mancillando su buen nombre como padre y su dignidad como padre ante la opinión pública. Eso es estratégicamente a lo que se apuntó, acá no es una cuestión de plata, si él se hace cargo de todos los gastos. La intención es de ponerle el título de deudor alimentario porque se le reclaman unos $55.000 que tienen que ver con esa niñera que en su momento, cuando no las podía cuidar, él pagaba. Pero una vez que deja el fútbol, las puede cuidar él".



Esta nueva batalla judicial se da casualmente en la semana en que Nicole Neumann se casará con el piloto de Turismo Carretera Manu Urcera. Sobre el conflicto, la modelo pidió ante la prensa no hablar del tema porque tenía temas más importantes de los que ocuparse.