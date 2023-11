Murió Evan Ellingson, estrella infantil de Hollywood: tenía 35 años

El actor de Hollywood que se destacó en su infancia Evan Ellingson murió a los 35 años, cuando fue encontrado sin vida en su casa.



La estrella infantil participó en la serie "CSI: Miami" y "Bones" y en las películas "My Sister`s Keeper" y "Cartas desde Iwo Jima", entre otras.



La muerte del joven actor fue confirmada por su padre, Michael Ellingson, al medio estadounidense TMZ.



Según revelaron, Evan, que se había alejado de la actuación hacía 10 años, se encontraba en tratamiento para recuperarse de sus adicciones.



Hasta el momento, se desconoce cuál fue el motivo que llevó a Evan Ellingson a la muerte.



Según información brindada por medios internacionales, el actor murió en la habitación de su casa de San Bernardino.



Los familiares del actor aseguraron que su muerte fue un "shock" ya que se encontraba recuperado tras estar en un centro de rehabilitación. El joven luchó muchos años contra las drogas.



¿Quién fue Evan Ellingson, la estrella infantil de Hollywood?

El actor de Hollywood llevaba 10 años alejado de las cámaras y su trabajo como actor.

Como estrella infantil, inició su carrera a los 13 años en películas para televisión y una participación especial en Hospital General.



Desde sus inicios, Ellingson fue halagado por la crítica y participó en grandes producciones como "Cartas desde Iwo Jima" o en "My Sister’s Keeper", interpretando al hijo de Cameron Díaz.

Otro de los papeles más importantes de su carrera fue el de Kyle Harmon en "CSI: Miami".



El artista participó de 18 capítulos durante la sexta temporada de la serie estadounidense.



En diferentes oportunidades, el actor reveló cómo fue su experiencia con la actuación durante la infancia.



"Mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que me gustaban. Pronto encontré mi pasión por la interpretación", reveló en una entrevista.



El actor perdió a su hermano por causa de las adicciones y aseguró que hubiera dado todo para que él se recuperara: "Me di cuenta de que había mucho más en la vida y lo importantes que eran las personas. Habría dado todo lo que tenía para poder recuperar a mi hermano".